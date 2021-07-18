أول تعليق للفنانة حلا شيحة على شطبها من نقابة المهن التمثيلية

المصدر: البيان

أكدت الفنانة حلا شيحة أن موقفها من الفن متفق تماماً مع موقف دار الإفتاء المصرية، معربةً عن رضاها التام بقرار شطب اسمها من نقابة المهن التمثيلية.

وقالت حلا، أمس، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموماً زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام".

وأضافت: "أنا لا أحب أن أكون جزءاً من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن، ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئاً لي بشطبها لعضويتي".

وأوضحت: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن، ودايماً هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب.. أنا لا أهاجم أحداً، ولا أحارب أحداً، ولا أنا أفضل من أحد، ولا أنصح أحداً قبل ما أنصح نفسي أولاً، وكلنا نخطئ، مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمنى الخير دايماً لكل الناس".

يُذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، كان قد أعلن شطب حلا شيحة من النقابة، خلال تعليقه على أزمتها الأخيرة مع المطرب تامر حسني، مؤكداً أنه "لا مكان لمثل من يفعل هذه الأفعال".