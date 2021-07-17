الفنانة ياسمين عبد العزيز تخضع لعملية جراحية

المصدر: البيان

أعلن الفنان أحمد العوضي خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية، طالباً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقال العوضي، اليوم، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم".

وأضاف: "اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"، دون الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها زوجته.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، إضافة إلى النجوم: خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.