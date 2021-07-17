بعد أنباء عن ارتباطهما.. حرب كلامية بين تامر شلتوت ومي حلمي

المصدر: البيان

اشتعلت حرب كلامية بين الفنان المصري تامر شلتوت والإعلامية المصرية مي حلمي، بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما وتكذيب الطرفين لها.

ووجَّهت شيرين بكر، مديرة أعمال شلتوت، هجوماً حاداً إلى مي، بعد اتهام الأخيرة تامر بأنه يسعى لركوب "الترند" من خلالها.

وأكدت شيرين أن مي هي من تستخدم هذه الأخبار حتى تصنع الشهرة لنفسها.

وقالت، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم": "شافوا بعض بالصدفة، وأول ما شافها معرفهاش، وعندنا صفحتنا كبيرة ومش محتاج أي نوع من أنواع الترند، إحنا كل حلقة عندنا ترند، فمش محتاج دعايا من النوع هذا".

وأضافت: "واحنا منعرفش مين مي حلمي علشان نهتم بأخبارها، وترند إيه اللي إحنا بنركبه، إحنا عندنا ضغط شغل كتير ومش فاضيين، واتفاجئنا بالأخبار المنتشرة بارتباط تامر شلتوت بمي، وبناءً عليه نزّلنا توضيح على صفحاتنا".

وتابعت: "تامر نزل الصورة دي مجاملة ليها، وفريق السوشيال هو اللي بيعلق على المنشورات، وهي نزلت صورتها بالدبلة في الطيارة، بعد ما تامر نزل الصورة".

وأوضحت: "ده ولد محترم ومتدين تجريه للعك ده ليه، بتغيظي طليقك ولا بتعملي أي أفلام علشان تركبي ترند، ليه نزلتِ صورتك بالخاتم بعد الصورة بتاعته؟ هي بتكمل الفيلم اللي عملاه، وعملت قصة من لا قصة".