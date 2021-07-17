راغب علامة يتعاون مع السعيد ويهدي الإمارات "يا شعب زايد"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

باقات ورود محملة بالحب، أهداها الفنان اللبناني راغب علامة إلى الإمارات حكومة وشعباً، والتي صاغها على شكل كلمات عبر فيها عن مدى الحب الذي يتلمكه لبلاد زايد الخير، فما كاد راغب علامة ينتهي من حفلاته التي أقامها في أحضان دبي أوبرا، حتى أطل بأغنية "يا شعب زايد" التي تعد أول تعاون بينه وبين الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، فيما حملت الأغنية كلمات الشاعر اليمني الشاعر محمد القاسمي.

الأغنية الجديدة، كشف عنها الفنان فايز السعيد عبر حسابه "انستغرام"، حيث نشر مقطعاً من الأغنية التي يصف فيها راغب علامة الإمارات بـ "امارات المحبة والتسامح والسلام"، وأرفقها السعيد بتعليق كتب فيه: "يا شعب زايد" أول تعاون يجمع بيني وبين السوبر ستار النجم راغب علامة، إهداء منه إلى شعب دولة الإمارات حكومة وشعباً"، مضيفاً: "شكراً يا أبو خالد على مشاعرك الطيبة، ومحبتك في قلوبنا من زمان"، موضحاً بأن نور هاشم تولى توزيع الأغنية موسيقياً، بينما تولى سامر القطان صياغة ايقاعات الأغنية التي تم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ساوند آند ميديا برودكشن التي تتخذ من دبي مقراً لها.

من جانبه، بادر الفنان راغب علامة إلى نشر ذات المقطع على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "إنها امارات المحبة .. إنها امارات التسامح والتطور والسلام"، مضيفاً: "هنا بعض مما في قلبي تجاه شعب زايد الحبيب، وقادة الإمارات الكبار". وكان المقطع الغنائي، الذي لم يتم الإعلان بعد عن موعد طرحه كاملاً، قد حاز خلال ساعات قليلة على اعجاب ما يقارب 300 ألف من متابعي الفنان راغب علامة على موقع "انستغرام".

يذكر أن راغب علامة الحائز على الإقامة الذهبية، كان قد حلق بصوته في فضاء دبي، من خلال حفلتيه اللتان أقامهما في دبي أوبرا، يومي أمس وأول من أمس، حيث أطرب خلالها جمهوره بعديد الأغنيات التي مثلت علامة فارقة في مسيرته الفنية، حيث استطاع "السوبر ستار" أن يقدم لهم ليلة ساهرة، تضمنت العديد من الأغنيات التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد لنحو 4 عقود، وكانت حفلة راغب علامة في دبي أوبرا قد شهدت إطلاقه لأغنيته "فوراً غرام" التي صورها أخيراً بطريقة الفيديو كليب. وكان راغب علامة قد شوق جمهوره للكليب الجديد، الذي علق عليه بالقول: "ستشرق شمس الحياة من جديد، وسنرجع نغني ونفرح يوم 15 يوليو، موعد أغنيتي الجديدة "فوراً غرام" اتمنى تنال إعجابکم یا حبايب القلب”.