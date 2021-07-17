بعد وفاة شقيقه غرقاً.. رامي صبري يوجّه رسالة مؤثرة إلى السيسي

المصدر: البيان

وجَّه المطرب المصري رامي صبري رسالة مؤثرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد حادث وفاة شقيقه غرقاً.

وقال رامي، أمس، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": " أنا بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الإنسانية، وبصفته أباً لكل شاب مصري، وبناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة اللي بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي، وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من كل من استباح الخوض في حياتنا الشخصية ووضع قوانين أو تفعيلها".

وطالب بتوقيع "عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل في أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كمواطنين مصريين مثل أي أسرة مصرية لها الحق في الحفاظ على خصوصياتها، وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المسيء المتدني والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به".

وأضاف: "بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية في وفاة أخي كريم صبري لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخي كريم وبالتابعية سمعة أسرتي الكريمة في عز أوجاعنا ومصيبتنا".

وأعرب عن أسفه الشديد من بعض الصحفيين والمواقع الإخبارية التي استغلت أزمته بعد فقدان شقيقه بصورة غير آدمية وبعيدة عن معاني الإنسانية.

يُذكر أن شقيق رامي صبري لقي مصرعه غرقاً في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة مساء الأحد الماضي.