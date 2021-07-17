حقيقة ارتباط مي حلمي وتامر شلتوت

المصدر: البيان

كشف الفنان تامر شلتوت حقيقة ارتباطه بالإعلامية مي حلمي، بعد الجدل الواسع الذي أثارته صورة جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح شلتوت، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، أنه تقابل مع مي عن طريق المصادفة.

وقال، معلِّقاً على صورة له في المطار: "للتوضيح، أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت الزميلة مي صدفة في الطيارة، بس كده".

وختم حديثه بالاستشهاد بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

يُذكر أن مي حلمي كان قد أعلنت، في وقت سابق، عن ارتباطها بشخص لم تكشف عن هويته.

وقالت، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "مش عاوزاكم تزعلوا مني، عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي، أو هو مين وإزاي وفين".