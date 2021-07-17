Pig.. النقاد يصفقون لنيكولاس كيج

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يحتفظ الممثل نيكولاس كيج بمسيرة مهنية طويلة، قدم خلالها مجموعة أفلام ثقيلة الوزن، أهلته للفوز بجائزة الأوسكار، ولكن كيج لم يستطع لوهلة من الزمن المحافظة على ألقه، فأسقط نفسه بمجموعة أفلام لم تحظ بالنجاح، ورغم ذلك لا يزال كيج يتسلح بالأمل، لأن يعود إلى الواجهة مرة أخرى، على متن أفلام قادرة على جذب انتباه الجمهور إليه، كما في تجربته (Primal) مع المخرج نيك باول.

والذي حظي بتقييمات إيجابية، اعتبرها البعض أشبه بـ «إنذار» لعودة كيج إلى مساره الصحيح، وها هو يمضي كيج في السكة ذاتها، من خلال أحدث أفلامه الحامل لعنوان (Pig) للمخرج مايكل سارنوسكي، والذي يدور حول صيّاد يتوجّب عليه أن يعيش بمفرده في برية أوريغون ومن ثم العودة إلى ماضيه في بورتلاند، بحثاً عن خنزيرة محبوبة تم اختطافها.

ومن الواضح أن فيلم (Pig) الجديد بدأ يكتسب وهجاً مع إطلاق عدد من النقاد تقييماتهم وآرائهم حيال الفيلم، الذي يشارك في بطولته أيضاً: أليكس وولف، آدم أركين وغريتشن كوربيت، حيث حملت معظم هذه التقييمات صبغة إيجابية، جلها أشادت بأداء كيج وطريقة تصرفاته الطبيعة كرجل حزين، يسعى للانتقام من أولئك الذين اختطفوا خنزيرته.

في المقابل، أبدى كيج سعادته حول ذلك، ليبدأ من طرفه ترويج العمل ذي الميزانية المنخفضة، عبر حساباته على «التواصل الاجتماعي»، حيث نشر أخيراً صورة من كواليس العمل، واستبقها بنشر «تريللر الفيلم» الذي يتوقع أن يرى النور قريباً في الصالات العامة.

خطوات كيج في مساره هذا، لم تتوقف عند حدود فيلم (Pig)، وإنما واصلها إلى فيلم آخر يحمل عنوان (The Unbearable Weight of Massive Talent) للمخرج توم غورميكان، حيث لا يزال الفيلم محبوساً في غرف الإنتاج، على أن يرى النور في الصالات خلال أبريل 2022.

في هذا الفيلم يبدو أن كيج يلعب شخصية لها نكهة خاصة، لن يضطر فيها إلى ارتداء قناع جديد على وجهه، حيث يطل فيه بشخصيته الحقيقية، ويحمل اسم «نك كيج» أو «كيجي»، وأحداثه تدور حول ممثل يدعى «كيج» يعاني من ديون عالية، وقلة الشهرة، وذات يوم يوافق على الظهور في حفلة عيد ميلاد أحد أعضاء عصابات المخدرات المكسيكية.

والذي يبادر بعرض سيناريو سينمائي كتبه على كيج، الأمر الذي يضعه بين نار الموافقة والرفض، في ظل مساعيه لإبقاء ابنته المراهقة سعيدة. كيج وفي تصريح أدلى به إلى مجلة «فارايتي» وصف الفيلم بأنه «إصدار مليء بالقلق، والشخصية مفرطة النشاط». وقال: «كان الأمر مرعباً للغاية، وأنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب التعامل مع الأشياء التي تخيفك، بطريقة لا تسبب الأذى لنفسك أو لغيرك».

في المقابل، يبدو أن شخصية «جو اكزوتيك» التي كان يفترض أن يؤديها كيج في مسلسل (Tiger King) قد دخلت في نفق مظلم، بعد إعلان شبكة أمازون عن تأجيلها للمشروع الذي يلعب فيه كيج شخصية صاحب حديقة حيوانات مفترسة، وغريبة الأطوار. وفي هذا السياق، قال كيج الحائز على جائزة الأوسكار: «قرأت نصين ممتازين، وأعتقد أن أمازون شعرت في النهاية أن المادة أصبحت من الماضي، كونها استغرقت وقتاً طويلاً ريثما نضجت، لقد شعروا في وقت ما أن النص كان براقاً، وأنه لم يعد كذلك حالياً».