Box Office

المصدر: (دبي- غسان خروب )

عرضت صالات السينما المحلية، خلال الفترة الممتدة من 8 حتى 10 يوليو الجاري، 21 فيلماً، وباعت خلالها 133.291 تذكرة، في وقت شهدت هذه الفترة منافسة حامية بين مجموعة من الأفلام المعروضة، لتستأثر «الأرملة السوداء» بالعرش.

لم تكد «الأرملة السوداء» (BLACK WIDOW) تطل في أروقة الصالات المحلية، حتى نجحت في تسلق عتبات شباك التذاكر المحلي سريعاً، لتحتل عرشه، بعد تمكن الفيلم من بيع 85.914 تذكرة، وهو ما يجعله مرشحاً للبقاء في المكان ذاته لفترة أطول، في حين تراجع فيلم (THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS) نحو المرتبة الثانية، بعد بيعه 16.327 تذكرة في أسبوعه الثاني، ليرفع إجمالي عدد تذاكره المباعة إلى 65.263.

وذلك وفق إحصائيات شباك التذاكر المحلي التي تصدرها شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي، بينما جاء فيلم (Lucy) في المركز الثالث، بعد بيعه 8446 تذكرة، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 126.550 تذكرة، منذ بدء عروضه محلياً قبل 4 أسابيع. فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، لا يزال محافظاً على أدائه الجيد.

حيث احتل هذا الأسبوع المرتبة الرابعة، بعد بيعه 5554 تذكرة، ليرفع رصيده إلى 83383 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع، وفي المرتبة الخامسة جاء فيلم الرعب (THE FOREVER PURGE) والذي باع 4315 تذكرة في أسبوعه الثاني، ليصل إجمالي رصيده إلى 26.083 تذكرة، في حين جاء فيلم (THE MISFITS) الذي صور بين أبوظبي ودبي.

وتم إنتاجه بالكامل في الإمارات، في المرتبة السادسة، بعد بيعه لـ 4198 تذكرة، رافعاً بذلك رصيده إلى 25176 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل أسبوعين.

من جهة أخرى، تستعد صالات السينما لاستقبال مجموعة أفلام جديدة، تتنوع في حكاياتها، ويتوقع أن تتمكن من احتلال مراكز متقدمة على شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض لكم 3 من الأفلام التي ستعرض قريباً في الصالات المحلية، وهي:

Out of Death

• إخراج: مايك بيرنز

• بطولة: بروس ويلس، جايمي كينغ، لالا كينت، كيلي غريسون

يعود الضابط المتقاعد جاك هاريس من جديد إلى ساحة العمل، بعد عثوره على شاهدة على جريمة قتل في برية بعيدة، ويصبح عليه حمايتها من مجموعة من رجال الشرطة الفاسدين.

Lansky

• إخراج: ايتان روكاواي

• بطولة: مينكا كيلي، آنا صوفيا روب، جاكي كروز

تدور الأحداث حول رجل عجوز يدعى ماير لانسكي، يشتبه فيه بإخفاء ملايين الدولارات على مدى نصف قرن، وعندما يجري الفيدراليون تحقيقاً معه للمرة الأخيرة، يبدأ لانسكي برواية قصة «مذهلة»، يكشف فيها عن الحقيقة التي لا توصف عن حياته كزعيم لشركة مشبوهة.

The Virtuoso

• إخراج: نيك ستاليانو

• بطولة: أنسون ماونت، آبي كورنيش، أنتوني هوبكنز، ديورا بيرد

الأحداث تدور حول رجل وحيد وغريب يتولى مسؤولية تعقب قاتل لا يرحم، بما يمتلكه من معلومات قليلة عنه، وذلك من أجل تسوية ديونه، ولكن سرعان ما تتعرض خطته للعديد من المفارقات، بعد تورط مجموعة من النساء في الأمر.