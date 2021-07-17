«سبيس جام» بنسخته العربية في صالات السينما

المصدر: (‎دبي ـ البيان)

فتحت صالات السينما أبوابها أمام النسخة العربية من فيلم «سبيس جام: الأسطورة الجديدة» للمخرج مالكولم دي لي، الذي يجمع بين المشاهد الحية والرسوم المتحركة، بطولة لاعب كرة السلة لوبرون جيمز، الذي يخوض فيه مغامرة ملحمية برفقة مجموعة من شخصيات لوني تونز.

وتشهد النسخة العربية من الفيلم مشاركة كوكبة من الموهوبين العرب، وعلى رأسهم الممثل المصري هشام الشاذلي الذي يعلب دور لوبرون جيمز، بينما تلعب الإعلامية ريا أبي راشد دور لولا باني، أما الأداء الصوتي لشخصية باغجز باني، فيقوم به الممثل الأردني راني الخطيب، مالك شركة «رصاص» التي تولت عملية دبلجة الفيلم بالكامل.

وفي هذا السياق، أكدت ريا أبي راشد إنها ترى انعكاس شخصيتها في شخصية لولا، حيث تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة وحازمة، وقالت إن «التسجيل بلهجتها الخاصة تعد تجربة جديدة عليها، حيث قدمت معظم المشاريع السابقة التي شاركت فيها باللغة العربية الفصحى»، مضيفة: «شمولية النص الحواري جعلتها تشعر بالقرب من الشخصية التي تجسدها»، أما راني الخطيب، فعبّر عن شعوره بالانجذاب إلى الشخصية التي يجسدها، وقال: «لم أتخيل مطلقاً أنه سيأتي اليوم الذي ألعب فيه شخصية باغجز باني، تلك الشخصية التي لطالما استمتعت بها في صغري». ‎وأضاف: «جميل جداً أن أتمكن من مخاطبة مختلف الأعراق العربية من خلال فيلم واحد».