«الجواهرجي» يجمع منى زكي وهنيدي

المصدر: القاهرة - البيان

تواصل الفنانة منى زكي تصوير دورها في الفيلم الكوميدي «الجواهرجي» الذي يجمعها بالفنانين محمد هنيدي، لبلبة، أحمد السعدني، آسر ياسين، ريم مصطفى، وتارا عماد، والعمل من إخراج إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر. وتسجل منى من خلال هذا العمل، ثاني تعاون فني يجمعها بهنيدي، بعد مرور نحو 23 عاماً على فيلمهما الأول «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي عُرض عام 1998.

وكان آخر ظهور للفنانة منى زكي سينمائياً من خلال فيلم «الصندوق الأسود» خلال العام الماضي، فيما كانت التجربة الدرامية الأخيرة لمنى بعد سنوات من الغياب من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق انتشاراً واسعاً، وشارك في بطولته الفنانون محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب.