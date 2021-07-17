حبيب الياسي يعايد جمهوره بأغنية «اثقل»

المصدر: دبي ـ البيان

باقات من الحب، تعود الفنان الإماراتي حبيب الياسي تقديمها إلى جمهوره، فبعد تقديمه أغنية «سمو الحب» في مايو الماضي، واعتبرها «هدية لجمهوره في عيد الفطر»، ها هو الياسي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة الحاملة لعنوان «اثقل»، والتي كشف إنها سترى النور مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليعايد الياسي من خلالها جمهوره.

حيث قال: «العمل عبارة عن عيدية لجمهوري العزيز». أغنية الياسي الجديدة، تحمل في كلماتها بصمات المنتج علي الياسي الذي أشرف على إنتاج الأغنية التي لحنها حبيب الياسي نفسه، بينما تولى إبراهيم السويدي مهمة التوزيع الموسيقي، أما هندسة الصوت والماستر فهي مهمة تولاها نور هاشم، فيما تم تسجيل العمل في استوديوهات اتش برودكشن للإنتاج الفني. أغنية «اثقل» تأتي في إطار توجه الفنان حبيب الياسي، ناحية الأغنية الرومانسية، حيث سبق له تقديم أغنية «بلا سبب» التي كانت أول تجربة له باللهجة العراقية، واستطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً على موقع «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حبيب الياسي، كان قد كشف عبر «انستغرام» عن أغنية «شيخي محمد» التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي من كلمات الشاعر راشد شرار وألحان حبيب الياسي نفسه.