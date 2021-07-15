بسبب مصطفى قمر.. السجن سنة لمدير شركة إنتاج فني

المصدر: البيان

حكم القضاء المصري، اليوم، بالسجن سنةً وكفالة ألف جنيه على مدير شركة "ميديا لايف" للإنتاج الفني والتوزيع لمصلحة المطرب مصطفى قمر.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، أصدرت الحكم بناءً على دعوى تقدَّم بها الفنان ضد الشركة بسبب تقصيرها في التعامل معه بصورة لائقة.

وكانت الشركة تعاقدت مع مصطفى على تقديم برنامج "خمس نجوم"، خلال شهر رمضان الماضي، على شاشة "إم بي سي مصر"، لكنها لم تتعامل مع الفنان بالشكل الذي يليق به وبمكانته الفنية، إذ نص العقد المبرم بينهما على التزامها بتصدره الدعاية والإعلانات للبرنامج، إلا أنها خالفت ذلك.

وأوضح محامي الفنان مصطفى قمر، المستشار ياسر قنطوش، أن الحكم يمثل أولى الخطوات القانونية، مؤكداً أن ثمة إجراءات قانونية ستتبعه لاحقاً.