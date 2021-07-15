بالفيديو.. بعد حادثة سقوطه.. محمد رمضان حافياً على المسرح

المصدر: دبي – غسان خروب

بعض اللحظات تلتصق في الذاكرة، ولا يمكن نسيانها أو التغاضي عنها بسهولة، ويبدو أن ذلك ما حدث تماماً مع الفنان المصري محمد رمضان، حيث لا يزال مشهد سقوطه لحظة صعوده على خشبه المسرح، اثناء تكريمه في مهرجان الضيافة الذي استضافته دبي في نوفمبر الماضي، الامر الذي وضعه آنذاك في موقف محرج، استطاع ان يخرج منه بتعليق طريف قال فيه: "ما يوقع الا الشاطر".

ورغم مرور بضع اشهر على الواقعة الا ان رمضان بدا اكثر حذرا خلال صعوده على المسارح، لدرجة وصل فيها الى حدود خلع نعليه، ذلك ما قام به رمضان، امس، خلال مشاركته في احد حفل لعرض الازياء أقيم في فندق هيلتون، الحبتور سيتي في دبي، حيث تعمد رمضان فيه خلع نعليه قبل استلامه درع التكريم، وفق ما اظهره مقطع مصور نشره رمضان على حسابه في انستغرام، والذي ارفقه بتعليق عبر فيه عن عدم ثقته ب"أي حذاء"، حيث كتب: "من بعد التكريم الأخير لم أعد اثق بأي حذاء". واللافت ان المقطع المصور قد حظي بمشاهدات عالية، تجاوز تعدادها حاجز المليوني مشاهدة على انستغرام.

رمضان الذي يقضي اجازته الصيفية في دبي، التي منحته في قت سابق الإقامة الـذهبية، كان قد انتهى أخيرا من تصوير اغنيته "جو البنات" التي يجتمع فيها مع المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، والمغربي نعمان بلعياشي، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها رمضان وبلعياشي، بينما سبق له ان التقى مع المنتج ريد وان في اغنية "البطل".

وكان المنتج ريد وان قد وصف اغنية "جو البنات" ب" الاغنية الصيفية"، متوقعاً ان تحتل الصدارة بمجرد رؤيتها النور.