أول تعليق للفنان هاني شاكر بعد خروجه من المستشفى

المصدر: البيان

ظهر الفنان المصري، هاني شاكر، لأول مرة، منذ مغادرته المستشفى بعد تمام شفائه، مطمئنا جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية.

ونشر هاني شاكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو، مؤكدا أن الأزمة الصحية التي تعرض لها مرت بسلام.

وقال: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة"، مضيفا:"طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبدا، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي".

واختتم شاكر "أنا مبسوط جدا إني هشوفكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ومصر دايما بخير، وكل سنة وأنتم طيبين".

وكان الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، غادر المستشفى، السبت الماضي، بعد تعافيه من وعكة صحية مفاجئة، مؤكدا أنه يتواجد حاليا في منزله، ويشعر بتحسن كبير، وأنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى.