بسبب مرتضى منصور.. تغريم سما المصري 100 ألف جنيه

المصدر: البيان

حكم القضاء المصري، اليوم، بتغريم الفنانة سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ.

وذكر موقع صحيفة "المصري اليوم" أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت القرار بناءً على الدعوى المقامة ضد سما من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشأن اتهامها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالمخالفة للقانون.

وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية التي تعد الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكماً آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه، في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة أيضاً.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت، في 16 نوفمبر الماضي، بتخفيف عقوبة حبس سما من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقها.