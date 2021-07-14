آخر ظهور للفنانة انتصار الشراح خلال مغادرتها إلى لندن

المصدر: البيان

غادرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح الكويت، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية لندن برفقة نجليها سالم ودلال، لتبدأ رحلة علاجها.

ومن المقرر أن تستمر خطة علاج الفنانة الكويتية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، نظرا إلى حالتها الصحية حيث أنها تحتاج إلى المزيد من الفحوصات فضلا عن إعادة التأهيل وغسيل الكلى.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للفنانة القديرة انتصار الشراح برفقة ابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتها الكويت إلى بريطانيا، داعين لها بالصحة والشفاء العاجل.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح في وقت سابق وفقا لما كشف عنه زوجها مازن التميمي، الذي أوضح أنه يبحث نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح التميمي أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وأنهما بحثا تطورات حالتها الصحية وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجها.

وقال مازن التميمي: "انتصار الشراح طريحة الفراش منذ أربعة أشهر"، مشيرا إلى أن حالتها سيئة.

وتابع أنه حاول الحصول على الموافقة اللازمة حتى تسافر زوجته لاستكمال العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ شهرين، مضيفا: "المستشفى الأمريكي المعني وافق، لكن المكتب الصحفي رفض سفر انتصار الشراح".

وتعرضت انتصار الشراح، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار الشراح كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.