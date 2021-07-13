بعد 3 أشهر من الزواج.. أصالة تنفصل عن زوجها الجديد

المصدر: البيان

قررت المطربة السورية أصالة نصري الانفصال عن زوجها الجديد النائب في البرلمان المصري، بعد زواج لم يدُم سوى 3 أشهر.

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" أنهما اتخذا تلك الخطوة رسمياً منذ 3 أسابيع بهدوء خاصة أنهما تجمعهما صداقة طيبة.

وكان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد قد كشف، في وقت سابق، تفاصيل زواج أصالة من النائب البرلماني عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، قائلاً: "أصالة، ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة".

يُذكر أن أصالة انفصلت عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد 12 سنة زواج.