شائعة توقع فناناً مصرياً في موقف محرج

المصدر: البيان

تسببت شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيقاع الفنان المصري خالد محروس في موقف محرج، إذ أعلن نبأ وفاة شقيق الفنان محسن منصور، ليكتشف فيما بعد عدم صحة النبأ.

وكتب محروس، صباح اليوم، عبر حسابه في "فيسبوك": "البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور حمدي منصور حسن"، الأمر الذي نفاه الفنان محسن منصور نفسه عبر حسابه في "فيسبوك"، قائلاً: "صباح الخير، ويوم جميل، لسه صاحي على خبر حالة وفاة".

وأضاف: "أنا معنديش إخوات إلا بنات، والخبر غير صحيح، ومعرفش مصدر المعلومة، على العموم شكراً لكل الناس اللي اهتمت وسألت واتصلت".

وعلى الفور، حذف خالد محروس الخبر من صفحته، وبرَّر تصرُّفه قائلاً: "الخبر غير حقيقي، وأنا كنت ناقله من أحد الزملاء اللي بثق فيهم، الحمد لله الخبر مش صحيح".