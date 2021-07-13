مغني الراب الألماني «اختار» يزور دبي 21 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

لا يزال مغني الراب الألماني اختار (Xatar) يحتفي بالنجاحات التي حققها ألبومه الأخير (Hrrr) منذ إطلاقه في فبراير الماضي وحتى الآن، ليبدو ذلك مؤشراً على مدى اتساع الشعبية التي يحظى بها مغني الراب اختار على الساحة العالمية، وها هو المغني العالمي يعتزم زيارة دبي في 21 يوليو الجاري، بغية اكتشاف والتعرف على تفاصيل المدينة الملهمة، وذلك وفق ما أعلنته مجموعة أراس، أمس، في بيان لها، أكدت فيه اعتزام اختار زيارة دبي، للمشاركة في افتتاح مطعمه هافال غريل، في منطقة جميرا بدبي، ليكون بذلك أول مطعم ألماني يتبع السلسلة التي يمتلكها اختار.

وفي هذا السياق، قال أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس: «إن مجموعة أراس وقعت عقد احتكار للعلامة التجارية خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج، وبمناسبة الافتتاح واحتفاءً بإكسبو 2020 دبي سنستضيف مغني الراب العالمي الألماني Xatar اختار، صاحب سلسلة المطعم الأصلي في ألمانيا الذي سيزور إمارة دبي لأول مره ليتعرف على هذه الإمارة الملهمة في عالم ريادة الأعمال، واحتفالاً بافتتاحنا لأول فروع سلسلة (هافال جريل)، خارج ألمانيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا».