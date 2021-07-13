إلهام الفضالة تحسم الجدل وتعلن زواجها بشهاب جوهر

المصدر: دبي - غسان خروب

في رمضان الماضي، وفي أحد مشاهد مسلسل "أمينة حاف"، ارتدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة فستان الزفاف الأبيض، ليشهد الجمهور زفافها إلى زميلها الفنان شهاب جوهر.

آنذاك بدا المشهد إحدى الضرورات الدرامية الخاصة بالعمل الذي كتبه علي الدوحان وأخرجه سائد بشير، وها هو المشهد ذاته يتكرر بعد مرور نحو 3 أشهر على انتهاء المسلسل، ولكن هذه المرة بدا حقيقياً وخارج إطار النص الدرامي.

زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر الحقيقي، الذي كشفت عنه الإعلامية مي العيدان، عبر "إنستغرام"، كان كفيلاً بأن يثير الجدل في أروقة "التواصل الاجتماعي"، ليقسم الجمهور بين مصدق للخبر وآخر نافٍ له، لتطل الفنانة إلهام الفضالة عبر "إنستغرام" وتحسم الجدل، بتأكيد نبأ زواجها بالفنان شهاب جوهر، ناشرة الصورة ذاتها التي أطلا بها في المشهد الدرامي، معلقةً بالقول: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر".

الجدل لم يتوقف عند حدود خبر الزواج، وإنما امتد أيضاً لحدود "انفصال إلهام عن زوجها السابق"، وكتمانها للخبر، وكانت إلهام قد نشرت عبر "سناب شات" مقطعاً مصوراً، قالت فيه: "كثرة الأقاويل وكثرة الحكي، أنا من الناس التي لا أتحدث عن حياتي الخاصة في "السوشيال ميديا" أبداً، نعم كنت امرأة منفصلة ولم أتحدث عن طلاقي، ولا عن أسبابه، ولا عن حياتي المأساوية التي كنت أعيشها"، مضيفةً: "صبرت وجاء اليوم الذي أخذت فيه قراراً صحيحاً حتى أحافظ على بناتي".

وفي المقطع ذاته، أطل شهاب جوهر، الذي بادر من جانبه إلى كشف تفاصيل علاقته مع زوجته إلهام، حيث قال: "خلال إحدى حفلات التكريم، علمت بنبأ انفصال إلهام الفضالة، وتواصلت بها للتأكد، وبالفعل أكدت لي الخبر"، لتقاطعه إلهام بالقول: "قال لي إنه سيقوم بخطبتي، قبل أن ينتشر خبر الانفصال ويعلم به الجميع"، ولفت الزوجان إلى أنه تم زواجهما رسمياً في يونيو الماضي.

إلهام الفضالة وشهاب الجوهر، اللذان باتا يعيشان تحت سقف واحد، لن يكتفيا بالمشاركة في الحياة الزوجية، وإنما سيلعبان أيضاً بطولة مسلسل "من بعد الطوفان" من تأليف علي دوحان وإخراج مناف عبدال، الذي بدأ تصويره أخيراً، حيث تلعب فيه إلهام الفضالة شخصية "أنيسة" التي تواجه "درويش"، وهي الشخصية التي يلعبها شهاب جوهر، ويفترض أن يُعرض العمل قريباً على إحدى المنصات الرقمية.