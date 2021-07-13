الصحة المصرية تكشف تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي

المصدر: البيان

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية، مؤكداً أنه بحالة ممتازة ولا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا الآن، منوهًا إلى أن الفيروس يتسبب في صدمة بعد الإصابة به.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «الإبراشي» تماثل الشفاء بدرجة عالية وتم الاستغناء عن الأكسحين في علاجه، مشيرًا إلى أهمية إعادة التأهيل بعد الإصابة.