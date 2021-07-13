القضاء الكويتي يصدر حكمه في اتهام مي العيدان بسب أحمد بدير

المصدر: البيان

حكم القضاء الكويتي ببراءة الإعلامية الكويتية مي العيدان من تهمة التنمر والسب والقذف تجاه الفنان المصري أحمد بدير.

وأعلنت العيدان، اليوم، عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، أنه "تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت وبراءتي من الإساءة له".

وأعربت عن شكرها للقضاء الكويتي، قائلةً: "شكراً للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، وبالنهاية لا يبقى سوى وجهه تعالى".

وصدر الحكم بعد نحو 7 أشهر من وقوع الخلاف بين بدير والعيدان، إذ بدأت القصة بنشر الإعلامية صورة الفنان وابنته سارة لتشيد بجمالها، قائلةً: "والله طلعت بنته مزة.. بنت الأقرع".

بعدها أعلن أشرف عبد العزيز، محامي الفنان، أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية، وتدخلت ابنة الفنان قائلةً عبر "فيسبوك": "أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة".