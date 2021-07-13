بعد تجاوزه للوعكة الصحية.. هاني شاكر يحدد موعد حفله في دار الأوبرا

المصدر: دبي – البيان

بعد خروجه من المستشفى، وتعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم الخميس الماضي، أعلن الفنان المصري هاني شاكر وعبر صفحته الرسمية في الفيسبوك، موعد حفل الذي سيحيه في دار الأوبرا بعد أن تم تأجيله بسبب ظروف مرضه.

وأوضحت الصفحة الرسمية في الفيسبوك "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس".

وكان وجه الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين رسالة إلى جمهوره وأساتذته وأصدقائه وزملائه، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عبر حسابه في "انستجرام":" ‏شكراً لكل أصدقائي وزملائي شكراً جمهوري الحبيب على سؤالكم عني والدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني ربنا ما يحرمني منكم".

كان الفنان هاني شاكر تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من إقامة حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية، حيث جرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة ودخل العناية المركزة بعد معاناته من متاعب في القلب.