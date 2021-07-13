تحريات النيابة تكشف مفاجأة في قضية شقيق رامي صبري

المصدر: دبي – البيان

توصلت التحريات والتحقيقات، التي قامت بها نيابة محافظة الجيزة إلى تفاصيل صادمة في واقعة غرق كريم شقيق المطرب رامي صبري في ترعة المريوطية أثناء هروبه من مصحة طبية لعلاج الإدمان.

حيث كشفت التحقيقات بعدم حصول صاحب المصحة على مؤهلات علمية في الطب أو علاج الإدمان، وقالت إنه تبين بالفحص حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقيام بافتتاح مركز للعلاج الإدمان، دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وانتقلت مباحث الجيزة إلى مكان المصحة، وبالفحص تبين أنها عبارة عن فيلا تقع على ترعة المريوطية، وأنها تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وتم تشميعها في الساعات الأولي من صباح اليوم والقبض علي صاحب المصحة و3 من العاملين وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، كما قررت تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان البلاغ

وبعد التحريات ومراجعة الكاميرات الموجودة بمقهى بجوار المصحة والتي سجلت تفاصيل الحادث، بأنّ المطرب كريم شقيق رامي صبري استغل انشغال العاملين في المصحة مساء الأحد الماضي بمشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة، وقفز من نافذة في الطابق الأول وهرب من المصحة.

وأضافت التحريات بأن شقيق المطرب رامي صبري قفز في مياه ترعة المريوطية، أثناء مطاردة العاملين له لقي مصرعه غرقا بعد أن فشلت كل محاولات إنقاذه وطفت جثة على سطح الماء وقررت النيابة تشريح جثة كريم، والتحفظ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

يذكر أن "كريم" شقيق كان يعاني من تعاطي بعض المواد المخدرة، وقام والده يوم السبت الماضي بنقله إلى مصحة علاجية بمنطقة البدرشين، وفي اليوم التالي حاول المتوفي الهروب من المصحة فسقط في مياه ترعة المريوطية، فلقي مصرعه وفشلت كل محاولات إسعافه.