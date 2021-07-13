نجوم الفن: دبي مدينة الأحلام والإبداع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا تقبل دبي إلا أن تكون في الصدارة، واستطاعت، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون في المركز الأول.

حيث تستقي المواهب من روحها الطموحة إبداعاتها، ليزيد من لمعان النجوم في سمائها، وهي التي تحولت إلى مركز عالمي للفنانين والمثقفين والمؤثرين في المشهد الإبداعي والفني من حول العالم، الذين وجدوا لهم على خريطتها الإبداعية موطئ قدم، بعد أن وجدوا فيها بيتاً دافئاً، واصفين إياها بمدينة الأحلام والإبداع، لتمنحهم صك الإقامة الذهبية في أحضانها.

وها هي الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أطلت على الملأ من دبي، بباقة ورد متنوعة ألوانها، لتعبر عن سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية، وكانت ياسمين قد نشرت على «إنستغرام»، مجموعة صور لها من دبي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية الشقيقة».

مدينة الخير

«حين تذكر الاسم، يتراءى لك الذهب والخير والأمن والأمان»، هكذا وصف الإعلامي اللبناني نيشان دبي، إثر إعلانه عبر «إنستغرام»، الحصول على الإقامة الذهبية فيها، قائلاً:

«اسمها حدثٌ، على مدار 365 يوماً في العام دانة الدنيا وجامعة الناس، سكنها وسُكَّانُها، قومُها وإقامتُها وقيمتُها: ذهب، الشُّكر لإمارات المحبة والإنسانية»، نيشان الذي شارك متابعيه مجموعة كبيرة من الصور التي تنقّل فيها بين أروقة دبي، حيث تظهر إحدى الصور، لقاء جمعه مع الفنان راشد الماجد، وأرفقها بتعليق قال فيه: «الرائع والراقي راشد».

أحدث الأسماء

أما الفنان والإعلامي اللبناني محمد قيس، فكان من أحدث الأسماء التي حصلت على الإقامة الذهبية في دبي. قيس كشف عن الخبر عبر حسابه في «إنستغرام»، وعلق بالقول:

«شكراً من القلب، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولحكومة دبي، على منحي الإقامة الذهبية.. حفظ الله الإمارات وشعبها الكريم»، حيث يأتي هذا الخبر، في وقت كشف فيه قيس عن مشاركته في برنامج «الشيفرة»، الذي يقدم على شاشة «أو إس إن» في سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى، اختار الفنان ريد وان، ومعه محمد رمضان ونعمان بلعياشي، فندق بيلازوا فيرساتشي بدبي، مقراً لجلسة تصوير خاصة، بعد تصويرهم لكليب «جو البنات»، في إحدى مناطق دبي، فيما لا يزال نعمان بلعياشي، يستمتع بأوقاته في الإمارة.

بوابة انطلاقة

«أشعر بأنني أميرة في القفطان المغربي الجميل، الذي يحمل بصمات صوفيا بن حنيفة، أعجبتني أناقة هذا التصميم، وكيف يلتقي عالمان بالحداثة»، بهذا التعبير، علقت الفنانة الهولندية المغربية هند لاروسي، التي اختارت دبي مقراً لإقامتها، ولتكون بوابة انطلاقها نحو المنطقة العربية.

حيث توجهت لاروسي، التي سبق لها الإقامة في لوس آنجلس بالشكر إلى صوفيا على القفطان الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مسرح «ذا ثياتر» في فندق فيرمونت دبي. وكانت لاروسي قد صورت كليب أغنيتها الجديدة «كات آند ماوس» في إحدى مناطق دبي، تحت إشراف المخرج عادل سرحان. هند لاروسي، قالت في تصريحات لها لوسائل إعلام مغربية:

«بمنتهى الدفء، استقبلتني دبي، وشعرت بأن هذا هو المكان الذي أنتمي إليه، ولذلك، تعتريني رغبة قوية بالبقاء فيها»، واصفة تجربة التصوير في دبي بـ «العظيمة»، وقالت: «أدهشني المخرج عادل سرحان، بمدى اهتمامه بالتفاصيل، حيث بذل جهداً عالياً في ذلك».

على ذات الدرب، سار اليوتيوبر السوري، أسامة مرة، الذي يتابع قناته أكثر من 3.9 ملايين شخص على «يوتيوب»، حيث أعلن عن استقراره نهائياً في دبي، وقال في تصريحات أدلى بها لبرنامج «أي تي بالعربي»: «فرص العمل في دبي أقوى بكثير من أي منطقة بالعالم، خاصة إذا كانت تتعلق بـ «السوشيال ميديا»، وصناعة المحتوى، وذلك لما يتوفر فيها من مواقع واستوديوهات».