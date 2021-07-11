إد شيران يرطن بــ "الإيطالية"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قال المغني البريطاني، إد شيران، إنه لم يعد يشعر بالحرج من أن تطأ قدمه منزله في إيطاليا بعد اتقانه اللغة المحلية وتعيين مدرس أثناء الإقفال لهذا الهدف، مشيراً إلى أنه بات يشعر بثقة أكبر بشأن رحلاته حول العالم، الآن بعد أن بدأ يتحدث بلغة غير الإنجليزية. وكان المغني الذي تحتل أغانيه قائمة الأغاني الأكثر شهرة في بريطانيا قد اشترى منزلاً في إيطاليا لنفسه وزوجته شيري سيبورن 29 عاماً وابنتهما ليرا المولودة العام الماضي.



ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن المغني قوله لمحطة إذاعية: لدي منزل في إيطاليا وفي كل مرة أذهب فيها إلى إيطاليا كان السكان المحليون يسألونني ألم تتعلم اللغة بعد؟! وأجيبهم: سأفعل، سأفعل، ولهذا السبب درست اللغة ساعة في اليوم مدة عشرة أشهر وهي لغة جديدة تماماً.



وتابع شيران: لقد رسبت في اللغة الألمانية والفرنسية في المدرسة ولم أتعلم اللغات مطلقاً. ولكنني أمضيت السنوات العشر الماضية في السفر حول العالم أتحدث الإنجليزية وأشعر بالإحراج الشديد أنني موجود في تلك البلدان الرائعة مع عدم القدرة على التواصل.