بسبب هذا المسلسل.. محمود حميدة يمثل أمام القضاء

المصدر: البيان

تسبب خلاف مالي بمسلسل "لما كنا صغيرين" الذي شارك فيه الفنان المصري محمود حميدة في إقامة دعوى قضائية ضده.

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" أن محكمة القاهرة ستنظر الدعوى القضائية المقامة من إحدى شركات التوزيع والإنتاج الفني ضد حميدة.

وطالبت الشركة، في دعواها، بندب أحد الخبراء المختصين قانوناً لحساب مدة الحلقة الواحدة للمسلسل، لبيان هل كانت مدة الحلقة 40 دقيقة، طبقاً لما نص عليه في البند الثاني من عقد اتفاق بين الطرفين.

وأكدت أوراق الدعوى أن الشركة عقدت اتفاقاً مع الفنان الكبير لأداء دور تمثيلي بمسلسل تلفزيوني من إنتاجها تكون مدته في الحلقة الواحدة 40 دقيقة، وهو مالم يحدث، فطالبت الشركة المحكمة بتحديد المقابل العادل المستحق للفنان بعد تقليل مدة الحلقة، ومحاسبته عن فرق تقليل مدة الحلقة من المسلسل عمَّا كان محدداً له، وإلزامه بأن يؤدي للشركة الطالبة هذا الفرق، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ الحقوق الأخرى.

وأوضحت أوراق القضية أنه بموجب عقد الاتفاق وافق محمود حميدة على أداء دور تمثيلي في مسلسل يتكون من 30 حلقة مدة كل حلقة 40 دقيقة، وبالفعل تم بثه في شهر رمضان 2020 تحت اسم "لما كنا صغيرين"، وكانت مدة كل حلقة من حلقات ذلك المسلسل من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، بالمغايرة لبنود العقد الذي تم الاتفاق فيه على أن مدة الحلقة هي 40 دقيقة، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى إقامة الدعوى.