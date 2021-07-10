بعد نقله للعناية المركَّزة.. تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

المصدر: البيان

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، عن تطورات حالته الصحية بعدما تم نقله منذ يومين إلى العناية المركَّزة في أحد المستشفيات.

وأعلن شاكر أنه غادر، صباح اليوم، المستشفى بعد تحسُّن حالته، مؤكداً أنه يشعر بتحسن كبير حالياً وسيستكمل علاجه وراحته في المنزل.

وأعرب، من خلال برنامج ET بالعربي، عن شكره لجمهوره ومحبيه الذين أبدوا اهتمامهم بعد دخوله العناية المركزة وإلغائه حفله بالأوبرا.

يُذكر أن هاني شاكر نشر مقطع فيديو له من داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، معلناً عن تعرضه لوعكة صحية بسبب عدم انتظام ضربات قلبه.