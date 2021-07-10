بسبب دلال عبد العزيز.. الإعلامي تامر أمين يواجه أزمة جديدة

المصدر: البيان

واجه الإعلامي المصري تامر أمين أزمة جديدة بسبب الأخبار المتضاربة حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وأوضح أمين، في حلقة الخميس الماضي من برنامجه "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، أن دلال كتبت عبر حسابها في "تويتر": "سمير غانم إن شاء الله هيخف ويقوم بالسلامة ويبقى كويس لأنه راجل طيب".

وعلَّق قائلاً: "يعني وهي على فراش المرض مش بتطمن الناس وجمهورها على صحتها، لأ، بتطمنهم على سمير غانم، موقف صعب، والحقيقة اتوجع قلبي قوي قوي".

وأثار هذا التعليق الجدل مجدداً حول تامر، إذ ثبت عدم صحة المعلومة، وأن دلال عبد العزيز ليس لديها حساب على "تويتر".

الجدير بالذكر أن تامر كان قد صرَّح، قبل أسبوعين، بأن صحة الفنانة دلال تمرُّ بتحسن نسبي، وأنها قد تخرج من العناية المركزة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مصدر الأخبار هو الفريق الطبي المسؤول عن متابعة حالتها، وهو التصريح الذي نفاه الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنة الفنانة.

وقال رامي: "الحالة الصحية الحالية لم تشهد تحسناً كبيراً، وندعو الله إننا نشهد دا، وحتى أتمنى أننا نقدر نوصفها بالاستقرار، لأن الاستقرار دا لو مفيش مطبات لكن الحقيقة في مطبات، ونتمنى بالاستمرار في الدعاء لها"، مناشداً الإعلاميين ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار.