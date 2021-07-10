Rebel Moon يأخذ زاك سنايدر إلى سينما الخيال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

72 مليون مشاهدة التي حظي بها فيلم «جيش الموتى» (Army of Dead) على شبكة نتفليكس، بدت أشبه بـ «هدية تقدير» للمخرج زاك سنايدر، الذي أعاد من خلال هذا العمل، كتابة شهادة ميلاد جديدة له، لا سيما بعد سلسلة الإخفاقات التي مر بها خلال السنوات الماضية، قارب فيها من حافة «الانتحار الفني».

ويبدو أن النجاح الذي حققه «جيش الموتى» قد بدا مغرياً لصاحب (Zack Snyder's Justice League)، ليمضي في طريق تجديد دماء العلاقة بينه وبين شبكة نتفليكس، التي فتحت صدرها أمامه، مانحة إياه كل المتطلبات التي تمكنه من مواصلة العمل معها، ليفضي ذلك إلى مشروع جديد، يأخذ زاك سنايدر نحو سينما الخيال العلمي، ويتوقع أن يرى النور خلال العام المقبل.

المشروع الجديد يحمل عنوان (Rebel Moon)، على متنه يغادر سنايدر ساحة «فيغاس»، حيث جرت المعركة الرئيسية في «جيش الموتى»، ليحلق في فضاء الكون نحو المجرات البعيدة، التي يتخذ منها موطناً للمشروع، الذي ساهم بنفسه في كتابته بالتعاون مع شاي هاتن وكورت جونستاد (شاركا في تأليف فيلم 300)، وسيتولى إخراجه أيضاً، بينما تتولى زوجته وشريكته المنتجة ديبورا سنايدر عبر «ستون كواري» إنتاج العمل الجديد.

حكاية «ريبل مون» تدور حول مستعمرة مسالمة تقع على حافة المجرة، تتعرض للتهديد من قبل جيش يطلق عليه اسم «باليساريوس»، ليقوم سكان المستعمرة بإرسال شابة ذات ماضٍ غامض، في رحلة للبحث عن محاربين من الكواكب المجاورة، لتطلب مساعدتهم على اتخاذ موقف واضح من التهديد. العمل الجديد، يكشف مدى تأثر سنايدر بـسلسلة «حرب النجوم».

والخيال العلمي، وهو ما أكده في تصريحات أدلى بها إلى «هوليوود ريبورتر»، أعرب فيها عن أمله بأن يمكنه هذا المشروع من بناء منظومة متكاملة و«كوناً ضخماً» يخدم الفكرة. وقال: «لقد أمضيت العامين أو الثلاثة الماضية في بناء هذا الكون»، مضيفاً: «يجب رسم كل ركن فيه. لقد قمت بإعداد تصميمات عدة، وأنا دائم الرسم وأسعى جاهداً لجعل هذا الكون أرضية خصبة لإقامة عالم متكامل».

فيلم سنايدر، سيكون امتيازاً جديداً لنتفليكس التي تمضي في هذا الدرب، بينما يتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل، ويشير سنايدر، إلى أنه «عمل على هذا الجانب لفترة طويلة جداً»، وفي الوقت نفسه، بدا سنايدر متحفظاً على الفيلم، حيث لم يكشف عن قائمة نجومه، أو طبيعة الشكل الذي سيتم بناء الفيلم عليه.