THE BOSS BABY يخطف الأنظار في الصالات

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

عرضت صالات السينما المحلية، خلال الفترة الممتدة من 1 – 3 يوليو الجاري، 24 فيلماً، نجحت في بيع 106.138 تذكرة، في وقت شهدت هذه الفترة منافسة حامية بين مجموعة من الأفلام، لتميل الكفة إلى فيلم الأنيميشن (THE BOSS BABY)

لم تدم سيطرة الفيلم العربي «مش أنا» للفنان تامر حسني، طويلاً على عرش شباك التذاكر المحلي، فسرعان ما تراجع إلى المركز الثاني، بعد بيعه لنحو 15473 تذكرة خلال الفترة من 1 – 3 يوليو الجاري، ليصل إجمالي مبيعات تذاكره إلى 68051، فيما حل على سدة العرش فيلم الانيمشن (THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS) الذي نجح في أول عرض له في الصالات المحلية من بيع 29913 تذكرة، أما نظيره فيلم (LUCA).

فقد جاء ثالثاً بعد بيعه لـ 14449 تذكرة، رافعاً بذلك رصيده إلى 107475 تذكرة منذ بدء عروضه محلياً قبل 3 أسابيع. إحصائيات شباك التذاكر المحلي التي تصدرها شركة فارس لتوزيع الأفلام في دبي، بينت حصول فيلم (THE FOREVER PURGE) على المرتبة الرابعة، في أول عرض له.

حيث باع 13729 تذكرة، علماً أن هذا الفيلم يستكمل سلسلة (The Purge) التي بدأت بالظهور للعلن في 2013، في حين جاء فيلم (THE MISFITS) الذي صور بين أبوظبي ودبي وتم إنتاجه بالكامل في الإمارات، في المرتبة الخامسة، بعد بيعه لـ 13482 تذكرة في أول عرض له في الصالات المحلية.

تلك الأفلام نجحت في إزاحة أفلام «مكان هادئ 2» و«كرويلا» و«فاست اند فيوريوس 9» عن لائحة الصدارة، حيث حل «مكان هادئ 2» في المرتبة السادسة، بعد بيعه لـ 7108 تذاكر، ليرتفع إجمالي رصيده إلى 170977 تذكرة، أما «كرويلا» فجاء سابعاً بعد بيعه لـ 4023 تذكرة في أسبوعه الرابع، ليصل إجمالي رصيده إلى 215770 تذكرة، في حين باع «فاست اند فيوريوس 9» الذي حل ثامناً 3109 تذكرة في أسبوعه التاسع، ليصل إجمالي رصيده إلى 425760 تذكرة.

من جهة أخرى، تستعد صالات السينما لاستقبال مجموعة أفلام جديدة، معظمها تنتمي إلى سينما الخيال العلمي وكذلك الرعب، ويتوقع أن تتمكن من احتلال مراكز متقدمة على شباك التذاكر المحلي، وتالياً نستعرض لكم 3 من الأفلام التي ستعرض قريباً في الصالات المحلية، وهي:

Al Arif

• إخراج: أحمد علاء الديب

• بطولة: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة

يتناول الفيلم فكرة «حرب العقول»، وأحداثه تدور حول يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى الشقق بوسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، الأمر الذي يدخله في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

The Suicide Squad

• إخراج: جيمس غن

• بطولة: جويل كينمان، غاي كورتني، مارغوت روبي، إدريس إلبا، جون سينا، أليس براغا

يستكمل هذا الفيلم أحداث الجزء الأول الذي عرض في 2016، وشارك فيه آنذاك ويل سميث، وأحداث هذا الفيلم تدور حول مجموعة من الأشرار العتاة وهم هارلي كوين وبلودسبورت وبيسميكر ومعهم مجموعة من المحتالين في سجن بيل ريف، والذين يقررون الانضمام إلى مجموعة مهمات سرية وغامضة في جزيرة بعيدة.

Spirit Untamed

• إخراج: ايلين بوجان، انيو توريسان

• بطولة: جيك جيلنهال، إيزا غونزاليز، والتون جوجينز، مكينا غرايس، جوليان مور

ينتمي هذا العمل إلى سينما الانيمشن، وأحداثه تدور في إطار من المغامرات، حيث تنتقل لاكي بريسكوت برفقة عائلتها من منزلهم بالمدينة إلى العيش في قرية صغيرة، حيث تلتقي هناك مع حصان عنيد يُدعى سبيريت، لتبدأ حياتها بالتغير إلى الأبد.