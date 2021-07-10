تغريدات النجوم.. تفاعل وحفلات وأغنيات جديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين الموسيقى والمسرح، تأرجحت تغريدات نجوم الفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الجميع بالكشف عن آخر استعداداته لإجازة عيد الأضحى، ففي الوقت الذي أعلن فيه عن نفاد تذاكر حسين الجسمي وأصالة في أبوظبي، أطلق ماجد المهندس أغنيات جديدة، بينما شهدت ساحات «التواصل الاجتماعي» تفاعلاً مع «أزمة هاني شاكر الصحية».

«البيان» جالت بين حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت منها بثلة من التغريدات، حيث كانت البداية من حساب الفنانة الإماراتية أحلام، التي أهدت الشيخة فاطمة بنت منصور آل نهيان، أغنية «حكاية النور» بمناسبة ذكرى ميلادها، والأغنية من كلمات علي السبعان، وألحان غيث محمد، وبذات المناسبة احتفل أيضاً الفنان ماجد المهندس، الذي قدم أغنية «وصفك الراقي».

وهي من كلمات سلطان مجلي وألحان عادل عبد الله. من جهة أخرى، تفاعلت أحلام مع مقطع «بكاء محمد عبده» على المسرح، خلال أدائه لأغنية «تعبت الظلم» في حفله أول من أمس في جدة، وقامت أحلام بنشر المقطع عبر «انستغرام»، وعلقت عليه بالقول: «بسم الله عليك يا أبو نورة، نزلت دموعي يا عمري، انت جعلك ما تبكي من شر.. أحبك.. كسرت قلوبنا كلنا».

معالم دبي

أما الفنان حسين الجسمي، فقد أعاد عبر «أنستغرام» نشر أغنيته «الرقم 1»، كما نشر أيضاً صورة لمعالم دبي، وعلق عليها بالقول: «دبي بخير» إثر حادثة ميناء جبل علي، في وقت أعلن فيه عن نفاد تذاكر حفله الذي يعتزم إقامته في أبوظبي خلال فترة عيد الأضحى، بينما نشر الفنان فايز السعيد على «أنستغرام» صورة تجمعه مع والده، داعياً الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء.

«نصاب» أغنية جديدة أطلقها الفنان ماجد المهندس عبر حساباته على «التواصل الاجتماعي»، ونجحت الأغنية التي تنتمي إلى ألبوم «واحش الدنيا» في تحقيق أكثر من 120 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، خلال 48 ساعة، والأغنية يؤديها المهندس باللهجة المصرية، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود خيامي.

في المقابل، أعلن الفنان عبد الله الطليحي، عن بدء استعداداته للمشاركة في مسلسلي «أمينة حاف 2» و«عندما لا ينفع الندم» وكذلك «الجوهرة»، وأوضح الطليحي بأنه سيبدأ تصوير دوره في «أمينة حاف 2» بمجرد انتهاء السيناريست علي الدوحان من كتابة النص، مبيناً أن «الجوهرة» سيكون من إنتاج الفنانة سعاد عبد الله، مؤكداً بأن أعمال تصويره ستنطلق قريباً، فيما كشف الفنان البحريني عادل محمود، عبر «أنستغرام»، عن تعاقده مع شركة روتانا، وكتب:

«تم التعاقد مع شركة روتانا لمدة 5 أعوام لإنتاج ألبومات وإدارة الأعمال»، في حين كشفت الفنانة العمانية غادة الزدجالي عن استعدادها للمشاركة في مسرحية «فرحان نسيب زعلان»، التي ستعرض خلال عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها من تأليف أحمد فارس وإخراج علي العلي، وبطولة الفنان طارق العلي وخالد.

وعلى ذات الخط سارت الفنانة الكويتية نورا العميري، التي كشفت عن استعدادها للمشاركة في مسرحيتين خلال عيد الأضحى، الأولى بعنوان «موضي وقماشة» وهي من إخراج علي دشتي، وبطولة هيا الشعيبي وسلطان الفرج، أما الثانية فهي بعنوان «ذا موتيل».

مشهد مختلف

عربياً، بدا المشهد مختلفاً، حيث شهدت ساحات «التواصل الاجتماعي» تفاعلاً لافتاً مع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، قبل ساعات من انطلاق حفله في دار الأوبرا، وحرص شاكر وعبر مقطع مصور، على الاعتذار من جمهوره، لافتاً فيه إلى تعرضه لمشكلة في القلب استدعت إيداعه تحت الملاحظة في العناية المركزة لمدة 48 ساعة على الأقل.

بينما احتفلت الفنانة نجوى كرم بتحقيقها رقماً قياسياً جديداً على قناة شركة «روتانا» في موقع «يوتيوب»، وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها الشركة، والتي بينت حصول كليب أغنية «ملعون أبو العشق» على أكثر من 170 مليون مشاهدة.

وقد احتفت نجوى كرم بهذا الإنجاز عبر إعادة نشر تغريدات جمهورها المختلفة، من جانبها، أعلنت زميلتها إليسا، عن تحقيق أعمالها الفنية لأول مليار مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكتبت إليسا على «أنستغرام» و«تويتر»: «رغم أن القسم الأكبر من أرشيفي الغنائي يُعرض عبر قنوات روتانا، وكذلك عبر يوتيوب، إلا أنني فخورة وسعيدة جداً بأنني حققت أول مليار مشاهدة على قناتي الخاصة».

ألبوم نوال

من جانبها، بدأت الفنانة نوال الزغبي، الترويج لألبومها المنتظر، حيث نشرت عبر «تويتر» صورة لها من داخل حوض السباحة، وعلّقت عليها:

«صباح الخير، قريباً ألبومي الجديد، تابعوني»، وكانت نوال قد طرحت قبل ذلك أغنيتين منفردتين هما «أسعد لحظة» من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال، و«بكلّم خيالي» من كلمات وألحان صلاح الكردي. في حين شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها أجواء حصولها على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، برفقة الفنانة هالة صدقي، التي أصرت على أن لون شعر سميرة تغير فور الحصول على اللقاح، وظلت تداعبها طوال المقطع.