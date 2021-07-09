ما المرض الذى توفيت به جيهان السادات ؟

المصدر: البيان

توفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض.

وفي ظل توارد بعض الأسئلة خلال الفترة الماضية مع بداية مرضها حول حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذى يمكن أن يكون سبب الوفاة، حسم محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأمر بنفى إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف محمد أنور السادات، فى تصريحات إعلامية ، إن السيدة جيهان السادات، أصيبت بمرض السرطان منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة، مشددًا على أنها لم تصب بفيروس كورونا.