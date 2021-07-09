وفاة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات

المصدر: البيان

توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت الرئاسة المصرية اليوم الجمعة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات التي توفيت عن عمر يناهز 88 عاما بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة. وفقا لليوم السابع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي "تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدرا قرارا بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

وعلق محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمس، على الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات قائلا، إنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة وهى ليست كورونا.