ريهام عبد الغفور تثير الجدل حول صحة والدها

المصدر: البيان

تسببت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور في إثارة الجدل حول صحة والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.

وقالت ريهام، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام".

وسارع رواد التواصل الاجتماعي في تفسير ذلك المنشور بأنه يتعلق بصحة أشرف عبد الغفور، الذي أوضح فيما بعد أن "فاروق الشبكي، ابن ريهام الصغير، هو اللي تعبان"، مطالباً الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الفنان الكبير أشرف عبد الغفور من مواليد عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتولَّى منصب نقيب الممثلين السابق في مصر.