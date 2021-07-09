مجلة السينما العربية تحتفي بصنّاع الفن السابع

المصدر: (دبي - البيان)

بينما ينطلق في مهرجان كان السينمائي للسنة السابعة، يعود مركز السينما العربية إلى إصدار عدد جديد من مجلة السينما العربية، يغطي مستجدات صناعة السينما في العالم العربي، ويسلط الضوء على أبرز الأسماء المؤثرة في السينما العربية، خلال السنة الأخيرة.

العدد الجديد، يضم قائمة الـ 101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية، التي تحتوي على شخصيات يمثلون أنفسهم، أو جهات ينتمون إليها، ووقع الاختيار عليهم، وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، خلال الـ 12 شهراً الأخيرة.

الخبير السينمائي كولن براون، الشريك المسؤول عن العمليات الدولية في MAD Solutions، ومدير تحرير المجلة، كتب في افتتاحية المجلة «لا يوجد مثال على إمكانية التغيير والتكيف مع الأوضاع المختلفة، أكثر من صناعة السينما العربية، التي استطاعت أن تكشف عن مهارات خاصة للتعايش ومرونة شديدة، خلال 18 شهراً، منذ آخر عدد تم إطلاقه من مجلة السينما العربية في مهرجان برلين 2020».

ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في مركز السينما العربية وMAD Solutions، يقول «التطور الملحوظ الذي تشهده السينما العربية في السنة الأخيرة، يقف وراءه شخصيات يستحقون أن يحظوا بالتقدير المناسب، وهذا ما نحاول أن نقدمه، من خلال العدد الجديد من مجلة السينما العربية، عبر قائمة الـ 101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية».