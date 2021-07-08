نقل الفنان هاني شاكر إلى العناية المركزة

المصدر: البيان

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصري، تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، معتذراً عن عدم إحياء حفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية اليوم.

وأوضح شاكر، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الوطن"، اليوم، أنه شعر بعدم انتظام في ضربات القلب، مشيراً إلى أنه خضع لإجراء تحاليل وفحوصات.

وقال: "بعتذر عن حفلتي النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات".

وأضاف: "الدكتور قالي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقي معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية".