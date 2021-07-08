دنيا سمير غانم تنشر صورة مع والديها بدون تعليق

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة مع والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على فيس بوك، من دون أي تعليق على الصورة، مكتفية بوضع ملصق لـ«قلب مكسور».

وقبل أكثر من شهرين دخلت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى المستشفى، لتلقي العلاج من إصابتها بفيروس كورونا في نهاية شهر أبريل الماضي، حيث كانت تأثيرات الفيروس شديدة عليها، وتأثرت رئتيها بشدة، وأمضت فترتها الأولى في المستشفى، غير قادرة على الحركة أو الكلام، وموضوعة على بعض أجهزة الأكسجين نظرًا للاحتياج الشديد إليه، لعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية.

وأكدت مصادر طبية في وقت سابق، أنّ ابنتيها وزوجيهما ينقلون لها رسائل من سمير غانم ليطمئنوها عليه، ويقولون لها دوما إنّ «سمير غانم بيدعيلك بالشفا، وأنّه يريدك بجواره لإحساسها بأنّه ما زال على قيد الحياة، لكن حالته الصحية غير جيدة».

وأعربت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتوفي الفنان سمير غانم، يوم 20 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونقل حينها إلى المستشفى، وأعلن تعافيه من الفيروس، قبل إعلان أسرته إصابته بفشل كلوى أدى في النهاية إلى وفاته.