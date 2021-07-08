سؤال عن عمرو دياب يثير غضب دينا الشربيني

المصدر: البيان

تسبب سؤال عن الفنان عمرو دياب في إحداث أزمة للفنانة دينا الشربيني أثناء حضورها عرض فيلمها الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي أقيم في إحدى السينمات بالمعادي.

وبحسب صحيفة الوطن فقد تفاجأت دينا أثناء تسجيلها لقاءات خاصة مع القنوات الفضائية بسؤالها عن علاقتها بالفنان عمرو دياب وابنته نور وهل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟، الأمر الذي أزعجها للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: «انتو فظاع امسحوا التقرير ده بعد إذنكم».

وعادت دينا وسجَّلت لقاءات تلفزيونية مع مجموعة أخرى واشترطت عدم سؤالها عن أسئلة شخصية مباشرة، فسألت عن دورها في الفيلم فأجابت أنها تجسد دور مستشارة علاقات عاطفية، وسألت عن علاقاتها العاطفية في حياتها الشخصية فأجابت بكونها فاشلة دائما في علاقاتها.

تعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.