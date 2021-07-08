العثور على 13 حفيداً ليوناردو دافنشي غير معروفين في إيطاليا

المصدر: البيان

تمكن باحثون إيطاليون من تشكيل "شجرة أنساب" جديدة أكثر اكتمالا لعائلة ليوناردو دافنشي، وبفضل ذلك اكتشفوا 13 سليلا مباشرا لم يكونوا معروفين سابقا.

تم تنفيذ هذا العمل، الذي استغرق وقتا طويلا، من قبل مؤسس ومدير متحف ليوناردو المثالي في بلدة توسكان فينشي، أليساندرو فيزوسي، ورئيس جمعية ليوناردو للتراث أغنيس ساباتو، الذي نشر النتائج التي توصلوا إليها في المجلة العلمية الشهرية Journal of Human Evolution. كان هدفها الرئيسي أن تكون قادرة على إعادة بناء "المظهر الجيني" للعبقري الإيطالي، وفق وكالة "سبوتنيك".

وبعد عمل مضني في الأرشيف وسنوات عديدة من البحث في الوثائق، تمكنوا من استعادة التاريخ الكامل لهذه العائلة التوسكانية من عام 1331 إلى يومنا هذا، وتحديد 21 جيلا.

وقال فيزوسي، مضيفا "في العام 2016، حددنا 35 من أحفاد ليوناردو على قيد الحياة، ولكن معظمهم كان لا يزال يتعلق بعلاقات القرابة غير المباشرة، ومعظمهم من جانب الأم.

وأشهر مثال في هذا الصدد هو المخرج الشهير فرانكو زيفيريلي (توفي في 15 يونيو 2019). لكن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من إعطائنا المعلومات التي كنا نبحث عنها فيما يتعلق بالحمض النووي لليوناردو دافنشي، وقبل كل شيء، حول كروموسوم Y، الذي ينتقل عبر السلالة الذكرية ويبقى عمليا دون تغيير لمدة 25 جيلا".

ومع ذلك، لم يتوقف الباحثون عن البحث وتمكنوا في النهاية من العثور على 13 حفيدا غير معروفين سابقا للفنان العظيم، من نسل والده بييرو وأخيه غير الشقيق دومينيكو.

تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و85 سنة، كلهم يعيشون في توسكانا، ليس بعيدا عن فينشي، التي ولد بالقرب منها ليوناردو في 15 أبريل 1452، مما جعل هذه المدينة مشهورة في جميع أنحاء العالم.

ولم يكن ليوناردو يحمل لقبا، اسمه الكامل بالإيطالية ليوناردو دي سير بييرو دا فينشي، الذي يعني "ليوناردو، ابن السيد بييرو من فينشي.

وبحسب فيزوسي، في المجموع، هناك 14 من أحفاد ليوناردو من جهة الأب على قيد الحياة حاليا. لا يوجد مشاهير بينهم، معظمهم من الموظفين والحرفيين.

يذكر أن والد الفنان العبقري هو كاتب العدل بييرو الذي تزوح حبيبته الفلاحة كاترينا، وكان والد ليوناردو قد تزوج أربع مرات ولديه 12 طفلا.

وسيتم أخذ المادة الوراثية من الأحفاد، لدراستها في الأشهر القادمة من قبل العلماء في إطار "مشروع ليوناردو دافنشي DNA" الدولي.