الموسيقار حلمي بكر: محمد رمضان أفسد الذوق العام

المصدر: البيان

هاجم الموسيقار المصري حلمي بكر الفنان محمد رمضان، متهماً إياه بإفساد الذوق العام.

وقال بكر، بحسب ما ذكرت "بوابة أخبار اليوم"، إن حال الأغنية خصوصاً والفن عموماً وصل إلى مستوى سيئ، محمِّلاً بعض النجوم الذين تخلوا عن دورهم في النهوض بالفن المسؤولية.

وأضاف: "مع الأسف الفن حالياً يعيش أسوأ مراحله، وأصبحت هناك أمور أخرى تشغل الفنانين بعيداً عن تقديم فن محترم"، مشيراً إلى بعضهم يسعى لتقليد المهرجانات بحثاً عن "الفرقعة" ليس أكثر.

ووصف ما يقدمه رمضان من محتوى، سواء على صعيد الأغنية أو السينما، بأنه ليس فناً، مؤكداً أن ذلك نوع من إفساد الذوق العام.

وشدد على أنه لن تنهض الأغنية ولا السينما طالما بطلها محمد رمضان، أو كما يطلق على نفسه "نمبر ون".