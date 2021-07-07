الفنانة دينا الشربيني تحقق 3 ملايين جنيه في "ثانية واحدة"

المصدر: البيان

بلغت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة المصرية دينا الشربيني 3 ملايين و695 ألف جنيه، يحتل بها المركز الأخير ضمن أفلام العيد من حيث الصدارة بعد أفلام "مش أنا" و«أحمد نوتردام» لـ رامز جلال .

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.