فنان مصري شهير يحذر إثيوبيا بجملة فرعونية شديدة اللهجة

المصدر: دبي- البيان

في رسالة تهديد واضحة وقوية، دخل الفنان المصري أحمد العوضي، على خط الأزمة المشتعلة بين مصر وإثيوبيا بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى جملة منقوشة على جدران مقياس مياه النيل بالمنيل.

ونشر أحمد العوضي صورة لتمثال أمام الأهرامات عبر «فيسبوك» مستشهداً بجملة فرعونية قائلا: «إذا انخفض منسوب النيل فليهرع كل جنود كمت ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيّد جريانه، منقوش على جدران مقياس النيل بالمنيل».

ويشار إلى أن أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي كان «اللى ملوش كبير» وشاركته البطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، مصطفى سالم، بدرية طلبة، عايدة رياض وإيمان السيد ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين، وعرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبير.