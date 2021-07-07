شريف منير يجيب على 9 أسئلة محرجة جداً تتعلق بابنته

المصدر: دبي – البيان

أثار الفنان المصري شريف منير إعجاب الجمهور في ردوده الواقعية والإيجابية التي وجهتها إليه ابنته فريدة في تحدي «هل تمانع لو»، الذي دشنه مستخدمو تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك».

وأجاب «منير» على الأسئلة التسعة التي وجهتها له ابنته «فريدة»، في فيديو بثته الابنة عبر حسابها على تطبيق «تيك توك».

وقال «منير» ردًا على سؤال «فريدة» حول ردة فعله إذا دخنت السجائر: «مش هتبسط لو عملت كده لأنها عادة سيئة جدًا وهتتعب صدرك وأنا وقعت في المحظور ده ومعرفتش أخرج منه، فمش ممكن هسمح لك تعملي كده».

أما عن رأيه في تناول «فريدة» للمشروبات الكحولية، فكشف «منير» عن عدم السماح لابنته للقيام بهذا الفعل لأنه محرم، وذلك على حد وصفه.

التحدي الذي يكشف ردة فعل الآباء حول بعض الأشياء التي يحذرونها على أولادهم، ازداد صعوبته رويدًا، فكان السؤال الثالث يتعلق بردة فعل الفنان شريف منير إذا قررت نجلته «فريدة» تناول المخدرات.

ورد «منير» بطريقة ساخرة على هذا السؤال في إشارة منه لاستحالة حدوثه، قائلًا: «لأ دي ممكن أوافق، لو هيروين أوكي».

فيما لم يعارض «منير» ابنته «فريدة» حول رغبتها في الارتباط، ما إذا كانت ستنتهي تلك العلاقة بالزواج.

وأبدى «منير» رفضه القاطع لمبيت ابنته خارج المنزل عند إحدى صديقاتها، فيما رهن موافقته على حضور «فريدة» للحفلات أو السفر مع أصدقائها بالأشخاص الذين سيرافقونها.