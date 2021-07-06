منة عرفة تكشف عن سر في عقد زواجها

المصدر: البيان

كشفت الفنانة المصرية منة عرفة عن سر تم الاتفاق عليه مع زوجها محمود المهدي أثناء كتابة عقد زواجهما الأسبوع الماضي

وقالت منة، في تصريحات لموقع "اليوم السابع": "مكتبناش قايمة بينا، إحنا مش داخلين حرب"، موضحةً أنها كتبت مؤخر صداق كبيراً دون أن تفصح عن مقداره.

من جانبه، قال المهدي: "أنا اتجوزت قبل كده، وكل حاجة قسمة ونصيب، وعندي 3 بنات، ومنة عارفة كل حاجة".

وأكدت منة أنها لن تسمح لزوجها بتكرار تجربة الزواج، مشيرةً إلى أنهما سعيدان معاً، وأن علاقتهما تتسم بالاحترام المتبادل.

يذكر أن منة عرفة شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "ورا كل باب"، والعمل من إخراج سميح النقاش، وتأليف باهر دويدار.