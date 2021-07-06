المغنية جوين ستيفاني تحقق حلمها وتتزوج صديقها بليك شيلتون

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن المغنية الأمريكية جوين ستيفاني /51 عاما/ تزوجت صديقها المغني بليك شيلتون / 45 عاما/ السبت الماضي.

وأفادت مجلة بيبول الأمريكية بأن ستيفاني ارتدت فستانا من تصميم مصممة الأزياء فيرا وانج.

وأضافت المجلة أن طرحة الفستان حملت أسماء ستيفاني وأبناءها واسم شيلتون.

وأمس الاثنين نشرت ستيفاني صورا لحفل زفافها، وكتبت "الأحلام بالفعل تتحقق".

ونشرت ستيفاني أيضا مقطع فيديو من حفل الزفاف وكتبت أسفله "3 يوليو 2021" في إشارة لإقامة زفافها في هذا اليوم.

ويشار إلى أن العلاقة بين ستيفاني وشيلتون بدأت عام 2015، أثناء عملهما في برنامج "ذا فويس".

وفي يوليو من عام 2015 أعلن شيلتون وزوجته حين ذاك المغنية ميراندا لامبرت انفصالهما بعد زواج دام أربعة أعوام، وعلاقة استمرت لنحو عقد.

كما انفصلت ستيفاني في أغسطس 2015 عن زوجها المغني جافين روسدل بعد علاقة استمرت عقدين، وزواج استمر نحو 13 عاما.