الفنان أحمد السعدني يتعرض لإصابة شديدة أثناء ممارسة الرياضة

المصدر: البيان

تعرَّض الفنان المصري أحمد السعدني لإصابة شديدة في كتفه ورقبته أثناء ممارسة الرياضة أجبرته على الخضوع لجلسات علاج طبيعي.

وقال السعدني، أمس، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "أول ما ابتديت أسخن وأرجع للجيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت".

وأضاف، معلِّقاً على صورة لإصابته: "بروح أعمل جلسات علاج طبيعي، وأول ما أخف إن شاء الله هحاول أنزل تاني اتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية".

يذكر أن آخر مشاركة للسعدني كانت من خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "كله بالحب"، الذي شهد مشكلات عديدة، إذ أعلن انسحابه من المسلسل، واصفاً العمل بـ"المهزلة".