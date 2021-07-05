لماذا غاب نقيب المهن التمثيلية المصري عن جنازة سحر كامل؟

المصدر: البيان

أوضح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري، السبب وراء غيابه عن جنازة الفنانة سحر كامل التي وافتها المنية أمس.

وقال زكي إن الفنانة الراحلة ليست من أعضاء النقابة، مؤكداً أن اطمأن بنفسه أن كل شيء على ما يرام من تصاريح الدفن والجنازة.

وأضاف، بحسب ما ذكرت "بوابة أخبار اليوم"، أنه لو كانت حدثت مشكلة كان سيتدخل.

كانت سحر كامل قد توفيت أمس وأقيمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعد مسيرة فنية اشتهرت فيها بالأدوار الثانوية والمساعدة، وبلغت 70 عملاً متنوعاً.