وفاة الفنانة المصرية سحر كامل

المصدر: البيان

توفيت اليوم الاثنين الفنانة المصرية سحر كامل التي شاركت في فيلم اللمبي وصاحبة الجملة الشهيرة «وأنا مالي يا لمبي».

وأعلن الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنانة.

وعلق «رزق» قائلا: «توفيت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

وأضاف الفنان محمد علي في منشوره «السلام أمانة لأبويا ولكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا».

والفنانة الراحلة سحر كامل هي ممثلة مصرية، شاركت في عدة أدوار مساعدة وثانوية، وبدايتها كانت عام 1979 عندما شاركت بدور «آمال» في فيلم الباحثة.

وظهرت الفنانة سحر كامل بشكل أكبر على الساحة السينمائية خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتداول مقاطعها وإفيهاتها الشهيرة مثل «الله وأنا مالي يا لمبي» ومشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» وفيلم «دبور» وغيرهم من الأعمال الفنية.