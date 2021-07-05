ماذا قالت ليلى طاهر بعد شفائها من كورونا؟

المصدر: البيان

أكدت الفنانة القديرة ليلى طاهر، إنها بحالة جيدة الآن، وعادت إلى بيتها من جديد بعد ما شفيت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ممازحة: «اهتمام الناس والإعلام هو اللي خلى صحتي زي البومب».

وأضافت «طاهر»، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أمس الأحد أن الفن والتمثيل تشتاق إليهما بشكل كبير، موضحة أنها لم تقدم أي أعمال فنية منذ حوالي العامين، ولكنها رغم ذلك لا تستطيع أن توافق على المشاركة بأي عمل فني لمجرد العمل فقط.

وأوضحت الفنانة القديرة، أنها إذا لم تجد أي عمل فني تشارك به يحافظ على تاريخها الفني أو على الأقل لا ينتقص منه، ففي تلك الحالة ستفضل عدم المشاركة، متابعة: «لو مفيش حاجة مناسبة يبقى بلاش أحسن».

وأكدت أن خلال الفترة الماضية، لم يعرض عليها أي عمل فني مناسب لتاريخها، معللة هذا الأمر بأنه من المحتمل أن الأعمال الدرامية أو الفنية التي تقدم لا يحتاجون بها نجوما كبارا في السن.

وأردفت أن هناك أدوارا كثيرة تناسب مرحلتها العمرية يمكن أن تقدمها، لكن ما يطرح في الأعمال المتواجدة حاليا عادة ما تكون هذه الأدوار هامشية وغير مؤثرة بالأحداث على الإطلاق.



وأوضحت أن هناك عددا كبيرا من المواهب التمثيلية ظهرت خلال الفترة الأخيرة، جميعها جيدة وعلى درجة كبيرة من الموهبة، موضحة أن المشكلة التي تعاني منها صناعة الدراما والسينما حاليا هي ندرة وقلة عدد المؤلفين الجيدين والموهوبين.